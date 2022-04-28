ФАС РФ разрешила холдингу "Коломенский" купить российское подразделение Fazer

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила булочно-кондитерскому холдингу "Коломенский" купить российское подразделение Fazer.

"ФАС России согласовала ходатайство БКХ "Коломенский" о приобретении 100% уставного капитала ООО "Хлебный Дом", – говорится в телеграм-канале службы.

Ожидается, что предполагаемая сделка не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке хлебобулочных изделий.

В начале марта компания Fazer прекратила экспорт и приостановила инвестиции в Россию. Впоследствии стало известно, что представитель хлебопекарного бизнеса останавливает всю деятельность в стране.

