Параллельный импорт привел к увеличению контрафакта в РФ. На полках магазинов в России стало больше подделок. Нечестные предприниматели стали использовать для этого параллельный импорт.

По словам экспертов, за последние 10 лет доля контрафакта в мировом импорте и экспорте выросла практически в 2 раза. Объем рынка подделок исчисляется сотнями миллиардов долларов.

Детские игрушки, косметика, парфюмерия, обувь – как узнать, что товар настоящий, а не контрафакт по цене оригинала? И можно ли вернуть деньги? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.