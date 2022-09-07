"Деньги 24": ослабление рубля

В ближайшее время рубль начнет слабеть, прогнозируют экономисты. Дело в том, что правительство, Минфин и Центробанк собираются выходить на рынок и приобретать дружественную валюту. Это и повлияет на курс.

Какие значения будут в обменниках? И стоит ли сейчас закупать доллары и евро? Об этом – в программе "Деньги 24".