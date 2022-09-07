Путин проведет трехстороннюю встречу с лидерами КНР и Монголии на полях саммита ШОС

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Владимир Путин сообщил, что скоро состоится трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии. Она пройдет на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Совсем скоро в Узбекистане (на полях саммита ШОС в Самарканде – Прим. ред.) планируется встреча с президентом Монголии, где у нас намечен и трехсторонний саммит с участием председателя КНР", – передает ТАСС его слова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества выстраивается очередь из стран, которые хотят присоединиться в качестве полноправных членов и наблюдателей. Саммит ШОС состоится 15–16 сентябре в Самарканде.

Также сообщалось, что Путин планирует на саммите встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы более детально обсудить реализацию проекта строительства первой турецкой АЭС "Аккую".