Путин пригласил иностранных бизнесменов, желающих работать в РФ

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Желающих работать в России и любящих эту страну иностранных предпринимателей ждут, их много, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы заинтересованы, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас, мы заинтересованы в том, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. А таких очень много бизнесменов, которые любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать. Welcome, пожалуйста, пускай приезжают и работают", – приводит РИА Новости его слова.

Президент также отметил большое количество зарубежных компаний, которые хотят работать в РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что бизнесмены не потеряли бы свои счета и яхты, если бы держали их в России. Он добавил, что арест имущества на Западе будет уроком для всех бизнесменов.

Российский лидер отметил, что лучше, если бы предприниматели держали свои активы в России, а деньги вкладывали в развитие отечественной инфраструктуры.