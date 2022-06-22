Миллиардер Далио заявил, что антироссийские санкции Запада ударили по США

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Антироссийские санкции ударили по Западу и США, ухудшив положение Вашингтона в международной политике, заявил мультимиллиардер Рэй Далио, которого цитирует РИА Новости.

Бизнесмен считает, что это связано с реакцией других стран, которые теперь опасаются вкладываться в ценные бумаги Вашингтона.

"Запад страдает от этих санкций. Другие государства усиленно освобождаются от государственных облигаций США, так как боятся, что с ними поступят так же, как с Россией. Это изменяет соотношение сил во всем мире", – пояснил Далио.

Также он считает, что антироссийские меры оказались неэффективны, поскольку не достигли поставленных целей. В то же время, по мнению мультимиллиардера, у США нет возможностей действовать иначе, так как экономические санкции – единственное доступное оружие, которое Вашингтон может применять против Москвы.

Ранее Путин заявил, что санкционная политика Запада против России привела к тому, что европейские политики собственноручно нанесли урон экономике своих стран. По его словам, в ЕС сегодня неформально обсуждается возможность применения санкций по отношению к любым неугодным государствам, в том числе европейским.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причина продовольственного кризиса в мире кроется не в нынешней ситуации на Украине, а в ряде ошибочных действий разных стран мира. Кроме того, влияние запасов украинского зерна на мировой рынок преувеличено, считает Песков.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

