Бизнесмены не потеряли бы яхты, если бы держали их в РФ – Путин

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Бизнесмены не потеряли бы свои счета и яхты, если бы держали их в России. Об этом заявил Владимир Путин.

Он добавил, что арест имущества на Западе будет уроком для всех бизнесменов.

"Многим я в свое время говорил, знаете: набегаетесь, защищая свои интересы. У них там что-то арестовали – счета, лодки и так далее", – приводит слова Путина ТАСС.

Российский лидер отметил, что лучше было бы, если бы предприниматели держали свои активы в России, а деньги вкладывали в развитие отечественной инфраструктуры.

"Ничего бы не потеряли, все было бы здесь, на Родине. И прибыли бы получали от вложенных денег", – подчеркнул президент.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Гибралтар подготовился к первому аукциону задержанной суперяхты российского олигарха. Речь шла о судне Axioma, предположительно связанной с миллиардером Дмитрием Пумпянским, который попал в санкционные списки. Власти Гибралтара арестовали судно еще в марте. По данным СМИ, содержать яхту Гибралтару просто дорого – это до 15% от стоимости судна в год.

Западные страны увеличили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

