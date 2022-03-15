В Испании арестовали яхту стоимостью 140 млн долларов

Власти Испании арестовали яхту предпринимателя из России стоимостью 140 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес, рассказывая журналистам об эффективности антироссийских санкций.

Яхта находилась в порту Барселоны. Фамилию владельца судна пока не уточнили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

