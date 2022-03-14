Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

политика

14 марта, 21:13

Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля

властьполитика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Беседа состоялась по инициативе израильской стороны. По данным пресс-службы Кремля, лидеры поделились мнениями о специальной операции России по защите ДНР и ЛНР.

"В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных – сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города", – говорится в сообщении.

Беннет, в свою очередь, рассказал Путину о недавних контактах с руководителями других стран по сложившейся на Украине ситуации. Президент России же рассказал о своих оценках по переговорам Москвы и Киева.

Ранее сообщалось, что власти ДНР получили ноутбук украинских военных с данными о целях ударов ракетой "Точка-У". Уточнялось, что среди целей ракетного удара числятся Дом правительства, радиотелецентр и военкомат. Удар тактической ракетой по жилому кварталу города Донецка был совершен 14 марта около 11:30.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Продвижение сил ДНР в Донбассе идет по плану – Басурин

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать