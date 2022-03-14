Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Беседа состоялась по инициативе израильской стороны. По данным пресс-службы Кремля, лидеры поделились мнениями о специальной операции России по защите ДНР и ЛНР.

"В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных – сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города", – говорится в сообщении.

Беннет, в свою очередь, рассказал Путину о недавних контактах с руководителями других стран по сложившейся на Украине ситуации. Президент России же рассказал о своих оценках по переговорам Москвы и Киева.

Ранее сообщалось, что власти ДНР получили ноутбук украинских военных с данными о целях ударов ракетой "Точка-У". Уточнялось, что среди целей ракетного удара числятся Дом правительства, радиотелецентр и военкомат. Удар тактической ракетой по жилому кварталу города Донецка был совершен 14 марта около 11:30.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

