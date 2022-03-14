За гибель иностранных наемников на Украине ответственны руководства этих стран – МО РФ

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За гибель иностранных наемников на Украине несет ответственность руководство этих государств. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя российского военного министерства, военные РФ знают места нахождения иностранных наемников на Украине. По ним планируется наносить точечные удары, аналогичные атакам на учебные центры в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском.

"Хочу повторно предупредить: никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они не находились", – добавил Конашенков.

Ранее ВС России уничтожили порядка 180 зарубежных наемников и крупную партию иностранного оружия в Львовской области. Удар ВС РФ был нанесен по учебным центрам ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.