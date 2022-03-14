Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 180 иностранных наемников под Яворовым

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Вооруженные силы России уничтожили около 180 иностранных наемников и крупную партию иностранных вооружений в Львовской области. Удар ВС РФ был нанесен по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На данных объектах киевским режимом были развернуты пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники", – отметил Конашенков в ходе брифинга.

По его словам, иностранных наемников, прибывших на Украину, продолжат уничтожать.

Накануне Конашенков рассказал, что с начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные уничтожили 3 736 объектов военной инфраструктуры Украины. В частности, были выведены из строя 100 самолетов, 139 БПЛА, 1 234 танка и других боевых бронированных машин и 122 реактивные системы залпового огня.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения российской артиллерией командного пункта украинских войск. На видео с беспилотника зафиксировано точное попадание артиллерийского снаряда. Цель была полностью уничтожена.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.