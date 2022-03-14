ВС РФ поразили склад боеприпасов на территории завода "Антонов" в Киеве

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Вооруженные силы России поразили высокоточным оружием крупный склад боеприпасов на территории завода "Антонов" в Киеве. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, с площадок завода вели огонь по подразделениям российских войск.

"В результате удара выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Федоровка, Винаровка, Антополь", – заявил Конашенков в ходе брифинга.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что на Украине заставляют мужчин в возрасте 18–60 лет записываться в батальоны территориальной обороны под угрозой расправы над членами семьи. По его словам, такие инциденты происходят в Харькове, Одессе и Николаеве.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

