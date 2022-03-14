ВС РФ примут ответные меры по выводу из строя предприятий ОПК Украины

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Российские военные планируют вывести из строя предприятия ОПК Украины, производящие вооружение для националистов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны РФ призвали украинских граждан, работающих на производствах, покинуть потенциально опасные зоны. Кроме того, предупреждение распространяется на жителей близлежащих жилых домов.

Конашенков пояснил, что данные действия ВС РФ будут ответом на удар украинской тактической ракеты "Точка-У" в Донецке. Он добавил, что число пострадавших при ракетном ударе увеличилось до 36 человек.

Удар тактической ракетой по жилому кварталу города Донецка был совершен 14 марта около 11:30. Сообщалось, что в результате случившегося погибли не менее 23 мирных жителей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракетный удар "Точкой-У" по Донецку является атакой на мирное население.

Позднее власти ДНР заявили, что получили ноутбук украинских военных с данными о целях ударов ракетой "Точка-У". Среди целей атаки числятся Дом правительства, радиотелецентр и военкомат.

Власти приняли решение объявить траур и оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. Также было возбуждено дело после обстрела больницы в Волновахе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.