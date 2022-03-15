Госдеп объявил о введении санкций против 11 представителей оборонного сектора России

Фото: depositphotos/teamtime

Госдеп США объявил о введении санкции в отношении 11 высокопоставленных представителей российского оборонного сектора в связи с проведением специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Об этом говорится в заявлении американского ведомства, передает РИА Новости.

Отмечается, что ограничительные меры затронут главу Росгвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева. Также под санкции попали восемь заместителей Минобороны РФ.

Накануне Евросоюз утвердил четвертый пакет экономических и персональных санкций против России. Ограничительные меры введены в отношении в отношении физических и юридических лиц, а также нескольких секторов экономики. На прошлой неделе под санкции ЕС подпали 14 крупных российских бизнесменов, их семьи и 146 членов Совета Федерации, которые одобрили договоры о взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.