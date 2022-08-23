Гибралтар подготовился к первому аукциону задержанной суперъяхты российского олигарха. Об этом написала The Guardian. Речь идет о судне Axioma, предположительно связанной с миллиардером Дмитрием Пумпянским, который попал в санкционные списки.

Власти Гибралтара арестовали судно еще в марте. А два месяца назад Верховный суд страны принял решение о торгах. По данным СМИ, содержать яхту Гибралтару просто дорого – это до 15% от стоимости судна в год. При цене "Аксиомы" примерно в 75 миллионов долларов вышло около 11 миллионов долларов.

Другие владельцы шикарных яхт вовремя успели их перегнать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.