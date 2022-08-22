Исполнительница убийства Дугиной могла въехать в РФ по поддельным документам – СМИ

Фото: СК РФ

Гражданка Украины Наталья Вовк, являющаяся исполнительницей убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, могла въехать на территорию России по поддельным документам, сообщает ТАСС.

"Гражданка Украины Наталья Вовк могла въехать в Россию по поддельным документам, в том числе и паспорта", – отметили в правоохранительных органах.

Кроме того, для прикрытия преступления женщина могла использовать свою дочь. По данным собеседника агентства, Вовк при помощи ребенка могла подложить взрывное устройство в автомобиль Дугиной.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

В связи с произошедшим следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

Подозреваемая 1979 года рождения прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения. Они арендовали квартиру в доме, где жила Дугина.

В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где журналистка присутствовала в качестве почетного гостя. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

