В ГД потребовали ужесточить охрану мероприятий после гибели Дугиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал ужесточить охрану мероприятий после гибели журналистки Дарьи Дугиной.

"Раскрытие убийства Дарьи Дугиной в течение первых суток – блестящий результат работы российских спецслужб. Но эта трагедия должна кардинально изменить наше отношение к вопросам безопасности", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Хинштейна, на том мероприятии, где была Дугина, рамки металлодетекторов как таковые не использовались, а проход людей не контролировался. Кроме того, уточнил парламентарий, из сил правоохраны был лишь наряд Госавтоинспекции. Парковка, где была заложена бомба, была также без охраны.

"Очевидно, в сегодняшней ситуации – правоохранителям (в первую очередь – МВД) следует ужесточить требования к обеспечению безопасности всех политических массовых мероприятий в России. Время благодушия закончилось", – отметил Хинштейн.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 21 августа. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, взорвался во время движения в Подмосковье.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

Подозреваемая 1979 года рождения прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения. Они арендовали квартиру в доме, где жила Дугина. В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где журналистка присутствовала в качестве почетного гостя.

