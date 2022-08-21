Свыше 20 человек погибли при захвате отеля Hayat в Могадишо

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Более 20 человек погибли при захвате отеля Hayat террористами из группировки "Аш-Шааб" (запрещена в РФ) в сомалийской столице Могадишо, передает телеканал "Аль-Арабийя".

"В Минздраве на данный момент подтвердили гибель 21 человека и ранение 117 человек", – цитирует главу Минздрава Сомали Али Хаджи Адана телеканал.

По информации источника, террористы совершили нападение в пятницу, 19 августа, и находились в отеле около 30 часов. Боевики ворвались в здание после подрыва у входа двух начиненных взрывчаткой автомобилей.

Силам безопасности удалось освободить из гостиницы 106 человек, в том числе женщин и детей.

Ранее автомобиль такси взорвался рядом с больницей в британском Ливерпуле. По подозрению в случившемся задержали троих мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет в рамках закона о противодействии терроризму. Отмечалось, что британские правоохранительные органы квалифицируют произошедшее как теракт.

