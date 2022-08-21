Свыше 20 человек погибли при захвате отеля Hayat в Могадишо

20:49
Фото: AP Photo/Farah Abdi Warsameh
Более 20 человек погибли при захвате отеля Hayat террористами из группировки "Аш-Шааб" (запрещена в РФ) в сомалийской столице Могадишо, передает телеканал "Аль-Арабийя".
"В Минздраве на данный момент подтвердили гибель 21 человека и ранение 117 человек", – цитирует главу Минздрава Сомали Али Хаджи Адана телеканал.
По информации источника, террористы совершили нападение в пятницу, 19 августа, и находились в отеле около 30 часов. Боевики ворвались в здание после подрыва у входа двух начиненных взрывчаткой автомобилей.
Силам безопасности удалось освободить из гостиницы 106 человек, в том числе женщин и детей.
Ранее автомобиль такси взорвался рядом с больницей в британском Ливерпуле. По подозрению в случившемся задержали троих мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет в рамках закона о противодействии терроризму. Отмечалось, что британские правоохранительные органы квалифицируют произошедшее как теракт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: