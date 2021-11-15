Британские правоохранители рассматривают взрыв автомобиля в Ливерпуле как теракт

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Британские правоохранительные органы квалифицируют как теракт взрыв такси рядом с больницей в Ливерпуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя контртеррористического подразделения полиции.

В результате происшествия водитель автомобиля пострадал, а террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб. Его личность уже установили. В интересах следствия его имя и мотивы не раскрываются.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что во время расследования не может комментировать произошедшее.

"Но похоже на то, что упомянутый таксист действовал с невероятной рассудительностью и храбростью", – приводит слова Джонсона телеканал Sky News.

Автомобиль взорвался в Ливерпуле 14 ноября. По подозрению в случившемся задержали троих мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет в рамках закона о противодействии терроризму.

