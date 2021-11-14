Троих мужчин задержали по подозрению в взрыве машины в Ливерпуле

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Троих мужчин задержали по подозрению в взрыве машины у здания больницы английского Ливерпуля, сообщила полиция Мерсисайд на странице в Twitter.

Уточняется, что правоохранителями были задержаны мужчины в возрасте 21 года, 26 и 29 лет в рамках закона о противодействии терроризму.

"Контртеррористическое подразделение полиции по Северо-Западу продолжает тесно сотрудничать с коллегами из полиции Мерсисайда, по мере того, как безотлагательно продолжается наше расследование", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва у больницы в Ливерпуле погиб один человек. В расследовании случившегося задействовано контртеррористическое подразделение полиции города.

