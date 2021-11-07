Стала известна предварительная причина взрыва в кафе казахстанского Актау

07 ноября, 23:45
Фото: vk.com/ladakz
Утечка газовоздушной смеси могла стать причиной взрыва в кафе в казахстанском городе Актау, в результате которого здание было разрушено полностью, сообщил ТАСС заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров.
"Предварительная причина взрыва – это, возможно, утечка газовоздушной смеси. С места взрыва уже были извлечены два газовых баллона", – отметил Абдикадыров.
Кроме того, по словам хозяина кафе, под завалами находятся еще два газовых баллона емкостью 50 литров каждый.
Взрыв прогремел в кафе казахстанского города Актау в воскресенье, 7 ноября. По предварительным данным, пострадавших нет, хотя в момент взрыва посетители и персонал могли находиться в кафе, так как, по информации минздрава Казахстана, область, в которой расположен Актау, входит в "зеленую зону" по распространению коронавируса, и заведение имело законные основания работать и принимать гостей.
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