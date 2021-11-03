Число погибших при обрушении многоэтажного здания в Лагосе увеличилось до 20 – СМИ

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Число жертв обрушения многоэтажного здания в нигерийском Лагосе увеличилось до 20 человек. Об этом информирует агентство France-Presse.

"Число погибших достигло двадцати. Но выживших по-прежнему девять", – сообщил представитель государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии Ибрагим Фаринлойе.

Губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу приказал провести расследование по факту случившегося. Кроме того, был снят с должности глава регионального агентства по регулированию строительства.

Сейчас у места происшествия находятся родственники рабочих, которые находились в здании в момент обрушения. Под завалами продолжают оставаться люди. Ведутся спасательные работы.

Об обрушении 21-этажного здания стало известно 1 ноября. Сообщалось, что здание находилось в фазе строительства.