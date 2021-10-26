Страдающий алкоголизмом жилец дома в Набережных Челнах мог спровоцировать взрыв газа

В жилом доме в Набережных Челнах 25 октября произошел взрыв бытового газа. В результате пострадали четыре человека, еще один погиб. В городе ввели режим ЧС муниципального характера. Возбуждено уголовное дело. Рассказываем, что известно о происшествии.



Хлопок газа в Набережных Челнах

Фото: МЧС России

ЧП в Набережных Челнах произошло в одной из пятиэтажек на улице Татарстан. По данным регионального СК, в результате утечки произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже. Это привело к разрушению трех квартир на пятом и одной квартиры на четвертом этаже.

Пятерых жильцов дома госпитализировали с травмами различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался. По словам министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова, это девушка, которую вытащили из-под плиты перекрытия с тупыми травмами живота, грудной клетки и ушибом головного мозга.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что двое жильцов – мужчина 1951 года рождения и подросток 2004 года рождения – находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, пострадал брат мальчика 2010 года рождения, его состояние удовлетворительное. Еще один житель дома получил помощь амбулаторно, добавил Кузнецов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".





пресс-служба СУ СК РФ по Республике Татарстан Следствие рассматривает несколько версий произошедшего: хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.

В ведомстве рассказали, что 70-летний владелец квартиры, в которой произошел хлопок, живет один. Он состоял на учете у нарколога из-за проблем с алкоголем, отметили в СК. По данным следователей, в 2010 году в квартире установили металлическую заглушку на газопровод, подходящий к его плите, так как хозяин жилья отказался от газоснабжения.

После ЧП сотрудники МЧС обследовали завалы при помощи служебных собак. Специалисты пришли к выводу, что угрозы дальнейшего обрушения дома нет. Утром 26 октября жильцов пустили в квартиры за вещами и документами, а также для составления списка ущерба.

По словам замруководителя исполкома города Ильи Зуева, власти окажут финансовую поддержку как жителям подъезда, где случился взрыв, так и соседних. Пострадавший дом должны осмотреть эксперты-строители и проектировщики, после чего будет обсуждаться вопрос о восстановлении пострадавшей части здания, отметил он.



"Глаза открыл – потолок передо мной"

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Отец пострадавших при взрыве детей Валерий вспоминает, что в момент взрыва его старший сын был в спальне, а младший пил чай с матерью на кухне.

"Это был хлопок и все. Больше ничего не могу сказать. Глаза открыл – потолок передо мной. Жена с младшим сыном <...> с кухни прибежали. Истерика у них", – рассказал мужчина.

По словам отца, он попытался добраться до спальни к старшему сыну, но из-за завалов сделать это не удалось.





Валерий отец пострадавших при взрыве детей Кричал ему. Он мне крикнул: "Пап, все нормально. Просто придавило". Я не стал больше ковыряться там, чтобы не упало что-нибудь опять у него. И потом уже мы спустились.

Мужчина пробыл у дома до полуночи, пока спасатели не достали старшего сына из-под завалов. Сейчас оба его ребенка под присмотром врачей.

Другой очевидец происшествия рассказала, что в момент взрыва оказалась вблизи дома.





очевидец взрыва в доме в Набережных Челнах Мы переходили через перекресток, как раз сзади нас этот дом был. Даже не успели еще перейти – хлопок, взрыв, слышен был шум. И полетели сразу и дым, и пыль, и сажа. И было видно, как куски стен летят.

Взрыв женщину, по ее словам, не оглушил, однако волну от него она почувствовала на себе.



Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Еще один очевидец взрыва Зарина Ардыханова в момент происшествия находилась на кухне у окна, через которое было видно пострадавший дом, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"И тут в один момент прогремел жесткий хлопок, взрыв, настолько сильный, что я подумала, мои окна точно вылетят. Я очень сильно испугалась, стала звонить близким, которые меня успокоили. Через секунду во дворе заорали сигнализации машин, везде был дым и автомобили на одной из дорожных полос встали", – рассказала местная жительница.

Погибшая после взрыва девушка три года работала в концерне КамАЗ, соболезнования ее родным и близким выразил генеральный директор компании Сергей Когогин. В пресс-службе автоконцерна рассказали, что ее семье окажут материальную помощь.

"Гибель молодой девушки особой болью отозвалась в сердцах камазовцев – сложно смириться с тем, что так скоропостижно оборвался жизненный путь и не сбудутся светлые мечты и стремления, с тем, что страшная трагедия отняла у родителей самое дорогое и бесценное", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что сначала погибшая трудилась комплектовщиком, а в сентябре получила повышение. По словам коллег, она очень хотела развиваться в новом направлении, сообщили в пресс-службе. На работе ее охарактеризовали как доброжелательную, приветливую и веселую девушку.

