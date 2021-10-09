В Батуми жертв при обрушении пятиэтажки стало больше – число увеличилось до пяти. Среди погибших есть подросток и 81-летняя женщина. Под завалами нашли еще двух выживших. В тяжелом состоянии их отправили в реанимацию. В первые часы удалось также спасти ребенка. Работы на месте продолжают – все делают вручную. Технику пока не применяли. Часть жилого здания в центре Батуми обрушилась накануне. Это могло случится из-за утечки газа. Такую версию озвучила исполняющая обязанности мэра.

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