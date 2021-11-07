Кафе взорвалось в казахстанском городе Актау

Мощный взрыв произошел в одном из кафе казахстанского города Актау. Здание полностью разрушено.

По предварительным данным, пострадавших нет, хотя в момент взрыва посетители и персонал могли находиться в кафе. По информации минздрава Казахстана, область, в которой расположен Актау, входит в "зеленую зону" по распространению коронавируса, так что заведение имело законные основания работать и принимать гостей.

На данный момент на месте работают 20 спасателей и 6 единиц техники, устанавливаются причины происшествия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.