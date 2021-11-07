Участникам нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве предъявлено обвинение

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следственный комитет предъявил обвинение в покушении на убийство четырем участникам нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Четырем задержанным в возрасте от 17 до 19 лет предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего", – сказала она.

Представитель ведомства добавила, что следствие ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех фигурантов дела меры пресечения в виде ареста.

О драке в Новой Москве стало известно 5 ноября. Четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал.

Со слов отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого фигуранта был предмет, похожий на нож.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать с хулиганства на более тяжкую статью – покушение на убийство.

