За рулем электросамоката, сбившего пенсионерку в центре Москвы, был подросток

Мужчина на самокате на большой скорости сбил пенсионерку

Прокуратура установила личность молодого человека, сбившего на самокате женщину в центре Москвы, сообщает РИА Новости.

Им оказался 13-летний подросток. Он на высокой скорости наехал на 77-летнюю женщину, после чего скрылся с места происшествия. Инцидент произошел недалеко от памятника маршалу Жукову.

Помощь женщине оказали сотрудники Росгвардии. Они и вызвали врачей. Пенсионерку госпитализировали с переломом плеча и черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами. Возбуждено уголовное дело.