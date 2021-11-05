В центре Москвы мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

В центре столицы молодой человек на электросамокате на высокой скорости сбил пожилую женщину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ Росгвардии.

"Молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил пожилую женщину недалеко от памятника маршалу Жукову, после чего скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении.

Помощь женщине оказали сотрудники Росгвардии. С переломом плеча и черепно-мозговой травмой 77-летнюю москвичку госпитализировали в одну из городских больниц.

Сейчас самокатчика разыскивает полиция.

Ранее в Федеральной службе охраны (ФСО) рассказали о возможном введении запрета на передвижение по Красной площади и Александровскому саду на самокатах и роликах.