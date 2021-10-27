ФСО выступила за запрет езды на самокатах и роликах по Красной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Федеральной службе охраны (ФСО) рассказали о возможном введении запрета на передвижение по Красной площади и Александровскому саду на самокатах и роликах, сообщает ТАСС.

Изменения могут внести в правила посещения Московского Кремля. Проект соответствующего документа опубликовали на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Проходят общественные обсуждения.

В ФСО уточнили, что документ о запрете разработан в соответствии с указом президента РФ "О мерах по сохранению Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль", который подразумевает создание безопасной среды для граждан.

Начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов отметил, что ранее на Красной площади нельзя было ездить на велосипеде. Новые меры вызваны расширением числа средств индивидуальной мобильности.

В настоящий момент при проходе в Московский Кремль, Мавзолей и на территорию некрополя у Кремлевской стены запрещено проносить с собой животных, оружие, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, а также лыжи, велосипеды, беспилотные воздушные суда, санки и некоторые иные вещи.

В конце сентября стало известно, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) представит Минтрансу предложения по ужесточению поправок к правилам дорожного движения для электросамокатов и средств индивидуальной мобильности.