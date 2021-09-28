В СПЧ предложат ужесточить поправки к ПДД для электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) представит Минтрансу предложения по ужесточению поправок к правилам дорожного движения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, рассказала член СПЧ Марина Ахмедова.

"В СПЧ намечена встреча с представителями Минтранса. У меня более жесткие предложения по езде на тротуарах. Я по тротуарам хожу, и бывает, что с риском для жизни", – написала Ахмедова в своем телеграм-канале.

Ахмедова напомнила, что члены СПЧ начали обсуждать данную проблему весной, до того как произошли наиболее громкие случаи ДТП с электросамокатами. Тогда же были проработаны и меры по урегулированию этого вопроса.

"Еще летом мы подготовили свои рекомендации по регулированию этого хаоса и отправили их в МВД и Минтранс. Сейчас два ведомства подготовили пакет поправок к правилам дорожного движения, они, надо сказать, масштабны", – отметила Ахмедова.

Ранее на Патриарших прудах в Москве ограничили максимальную скорость электросамокатов до 15 километров в час. Об этом просили жители района. Кроме того, на Патриарших прудах перенесут парковки самокатов в более удобные и безопасные места.