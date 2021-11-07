Суд арестовал второго фигуранта дела о нападении в ТиНАО

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Щербинский суд столицы заключил под стражу до 5 января 2022 года второго участника нападения на отца с ребенком в Новых Ватутинках в ТиНАО, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что второй фигурант дела о нападении – 17-летний подросток, который ударил ребенка.

Ранее сообщалось об аресте первого обвиняемого в нападении. В отношении 19-летнего участника конфликта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2022 года.

О происшествии стало известно в пятницу, 5 ноября. Четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал. По словам отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож.

В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции в течение нескольких часов были установлены все участники нападения.

Отмечается, что позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело с хулиганства на более тяжкую статью – покушение на убийство.