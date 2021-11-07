Суд арестовал одного из обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Щербинский районный суд в воскресенье, 7 ноября, арестовал одного из четырех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в ТиНАО, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

Уточняется, что суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого в покушении на убийство меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января следующего года.

Об инциденте стало известно 5 ноября. Четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал. По словам отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож.

В ходе проведенного комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции в течение нескольких часов были установлены все участники конфликта.

Отмечается, что позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело с хулиганства на более тяжкую статью – покушение на убийство.