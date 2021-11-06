Подозреваемые в нападении на мужчину с сыном в ТиНАО утверждают, что защищались – адвокат

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Подозреваемые в нападении на мужчину с ребенком в ТиНАО заявляют, что защищались. Об этом рассказал адвокат одного из задержанных Роман Масютенко, сообщает газета "Известия".

Юрист подчеркнул, что его подзащитный отрицает вину в предъявленном обвинении. По словам задержанного, конфликт был спровоцирован противоположной стороной.

"Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали", – отметил Масютенко.

Об инциденте стало известно 5 ноября. Четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал.

Со слов отца один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож.

В ходе проведенного комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции в течение нескольких часов были установлены все участники конфликта.

Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело с хулиганства на более тяжкую статью – покушение на убийство.