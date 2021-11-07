Четверых напавших на мужчину с ребенком в ТиНАО арестовали до 5 января

Щербинский суд Москвы избрал меру пресечения для зачинщиков драки, которая произошла в Новых Ватутинках в ТиНАО. Их арестовали до 5 января.

Один из подсудимых несовершеннолетний, 18 ему исполнится в декабре. Но суд и его отправил в СИЗО. После заседания адвокат заявил, что будет обжаловать это решение.

"Я считаю, что несовершеннолетнего нельзя закрывать в тюрьму, потому что он полностью не осознает того, что он натворил. Он находился с другими людьми, которые совершеннолетние. И считаю, что это неправильно и мы будем обжаловать в Московский городской суд", – заявил адвокат подсудимого.

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