Умер мужчина, в квартире которого произошел взрыв в Набережных Челнах

12:05
Фото: 16.mchs.gov.ru
В ночь на 1 ноября умер мужчина, в чьей квартире в Набережных Челнах произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканской клинической больницы Казани.
Мужчине было 70 лет.
"Умер сегодня в 02:30. Было 85% ожогов и еще травмы", – рассказали в медучреждении.
Взрыв газа в квартире в Набережных Челнах случился 25 октября. В результате были разрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами строения. По данным Минздрава, в результате ЧП пострадали пять человек, один из которых погиб.
По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие рассматривает две версии взрыва: хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.
В квартире погибшего мужчины зафиксировали эпицентр хлопка. При этом известно, что жилище страдающего алкоголизмом жителя отключили от газа в 2010 году из-за нарушения правил пользования газом в быту. В марте специалисты подтвердили наличие заглушки в жилище.
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