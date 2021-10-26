СК показал состояние дома в Набережных Челнах после ЧП

Видео: YouTube.com/СК РФ

Следственный комитет показал состояние дома в Набережных Челнах после взрыва. Видео опубликовал Следственный комитет в своем YouTube-канале

На кадрах видно, как сотрудники МЧС разбирают завалы на месте происшествия.

Следствие продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По версии СК, хлопок газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже жилого дома мог произойти в результате утечки. Это привело к разрушению трех квартир на пятом и одной квартиры на четвертом этаже.

В результате с травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе двое несовершеннолетних и 70-летний хозяин квартиры, где был зафиксирован эпицентр хлопка. В больнице скончалась 22-летняя девушка.

Установлено, что владелец квартиры проживал один и состоял на учете у врача-нарколога в связи со злоупотреблением спиртными напитками. При этом в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка.

По факту ЧП прокуратура организовала проверку.

