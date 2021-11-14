Один человек погиб в результате взрыва машины в Великобритании

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У здания больницы в Ливерпуле взорвалась машина, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает полиция английского графства Мерсисайд в Twitter.

"Подтверждаем гибель одного человека, еще один госпитализирован с ранениями, они не угрожают его жизни", – говорится в сообщении.

Отмечается, что перед взрывом к зданию подъехало такси. На данный момент место происшествия огорожено. В расследовании задействовано контртеррористическое подразделение полиции.

Ранее взрыв прогремел в кафе казахстанского города Актау. О пострадавших не сообщалось. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать утечка газовоздушной смеси.

