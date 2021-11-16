В Абхазии ликвидирован мужчина, попытавшийся взорвать гранату

11:39
Фото: Sputnik/РИА Новости/Томас Тхайцук
В Гагре двое вооруженных мужчин совершили нападение на сотрудников правоохранительных органов, один из них был ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Абхазии.
Перестрелка между сотрудниками милиции и двумя подозреваемыми жителями Гагрского района, вооруженными револьвером, обрезом ружья и ручной гранатой, произошла на улице Ардзинбы.
"При попытке осуществить взрыв смертельное ранение получил Кетия Амир Феликсович 1999 года рождения, доставлен в медучреждение и взят под охрану гражданин 1998 года рождения Хагуш Омар Ремзиевич, получивший ранение в область плеча", – говорится в сообщении.
Ранее автомобиль такси взорвался рядом с больницей в британском Ливерпуле. По подозрению в случившемся задержали троих мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет в рамках закона о противодействии терроризму. Британские правоохранительные органы квалифицируют произошедшее как теракт.
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