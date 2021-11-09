Причастные к подготовке терактов в Керчи подростки получили 7 лет заключения

12:19
Фото: ТАСС/ ЦОС ФСБ РФ
Суд приговорил к 7 годам лишения свободы подростков, которые планировали повторить теракты в образовательных учреждениях Керчи после взрывов и стрельбы в городском колледже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"В феврале 2020 года УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена подготовка террористических актов двумя жителями города Керчи, 2003 и 2004 годов рождения, являющимися последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству двадцати человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года", – говорится в сообщении.
Ранее ФСБ заявила, что в Керчи были предотвращены теракты в образовательных учреждениях. Их готовили два подростка, по месту проживания которых были изъяты самодельные взрывные устройства, компьютеры и другие технические носители.
Также в интернете появилось видео задержания подростков, на котором зафиксирована работа оперативников и допрос задержанных.
Один из подростков в ходе допроса признался, что готовил взрыв в школе. Второй рассказал, что они с приятелем убивали котов, и описывал способы убийства животных.
Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
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