Знакомые рассказали о подростках, задержанных за подготовку теракта в Керчи

Сотрудники ФСБ задержали в Керчи двух подростков 15 и 16 лет, готовивших теракты в крымских образовательных учреждениях. При обыске по месту проживания молодых людей силовики обнаружили самодельные бомбы. Выясняем, кто эти подростки и что о них говорят знакомые.
Деструктивное поведение
18 февраля сотрудники ФСБ в Керчи задержали двух подростков 2003 и 2004 года рождения, которые готовили террористические акты в образовательных учреждениях города. Во время обыска в квартирах подозреваемых силовики обнаружили самодельные взрывные устройства – бомбы были начинены поражающими элементами. По данным правоохранителей, подростки испытывали взрывчатку на животных.
На видео, опубликованном ФСБ, один из молодых людей признался, что готовил взрыв в 15-й школе города. Второй подросток рассказал, что они убивали котов в заброшенном здании, и описал способы убийства животных.
Региональное управление Следственного комитета сообщило, что молодые люди подозреваются в приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки провести расследование, установив причины и условия, которые "способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних".
Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева тоже начала проверку в отношении задержанных подростков. Детский омбудсмен выясняет, состояли ли они на учете, а также проверяет информацию, попадали ли молодые люди до этого в поле зрения. Кроме того, Клюевой запланировано посещение городской школы № 15 и Керченского морского колледжа, в которых учились задержанные подростки.
"Никому вреда не хотел"
Знакомые одного из подозреваемых, который учился в Керченском морском колледже, признаются, что в шоке от произошедшего. Одногруппник Стас (имя изменено. – Прим. ред.) рассказал Москве 24, что со сверстниками у задержанного подростка были хорошие отношения, а вот с преподавателями не очень, так как было много задолженностей по учебе.
"Мы обучаемся на 2-м курсе на судового электрика, электротехника – наш спецпредмет, и по спецтехнике он отлично справлялся. Я не замечал за ним необычных интересов и увлечений, но учебу он пропускал часто. За пределами колледжа мы не общались", – рассказал он.
Еще один одногруппник юноши Евгений (имя изменено. – Прим. ред.) также никогда не замечал за ним ничего странного. "Ничем он не занимался, про его друзей я не знаю, есть те, с которыми он хорошо общался", – пояснил он Москве 24.
Родственник задержанного Тамаз также отозвался о молодом человеке положительно. По его словам, тот "очень хороший и добрый мальчик", со всеми хорошо общался и "никому вреда никогда не хотел".
"Никогда не замечал, чтоб он увлекался чем-то необычным, виделись нечасто, но всегда был радостный", – добавил собеседник Москвы 24.
Знакомые другого подозреваемого – ученика 15-й керченской школы – утверждают, что он мало общался со сверстниками. Его мать якобы выпивала, а за ребенком ухаживал отец, который занимается ремонтом автомобилей.
При этом мать школьника была не в курсе, чем в свободное время развлекался ее ребенок. По словам женщины, со вторым задержанным мальчиком сын дружил с детства.
"Скорее всего, на него повлияли социальные сети. На какие аккаунты подписан – не отслеживала – просто доверяла. Ничего не предвещало беды. Когда пришли сотрудники ФСБ, мы были в шоке", – признается женщина.
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