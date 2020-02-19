Знакомые рассказали о подростках, задержанных за подготовку теракта в Керчи

Сотрудники ФСБ задержали в Керчи двух подростков 15 и 16 лет, готовивших теракты в крымских образовательных учреждениях. При обыске по месту проживания молодых людей силовики обнаружили самодельные бомбы. Выясняем, кто эти подростки и что о них говорят знакомые.



Деструктивное поведение

Фото: ФСБ РФ

18 февраля сотрудники ФСБ в Керчи задержали двух подростков 2003 и 2004 года рождения, которые готовили террористические акты в образовательных учреждениях города. Во время обыска в квартирах подозреваемых силовики обнаружили самодельные взрывные устройства – бомбы были начинены поражающими элементами. По данным правоохранителей, подростки испытывали взрывчатку на животных.

На видео, опубликованном ФСБ, один из молодых людей признался, что готовил взрыв в 15-й школе города. Второй подросток рассказал, что они убивали котов в заброшенном здании, и описал способы убийства животных.



Фото: ФСБ РФ

Региональное управление Следственного комитета сообщило, что молодые люди подозреваются в приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки провести расследование, установив причины и условия, которые "способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних".





пресс-служба Следственного комитета по республике Крым Установлено, что подростки разработали план вооруженных нападений на два учебных заведения, расположенных в городе Керчи, предварительно изучив в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий. Параллельно с этим молодые люди являлись администраторами так называемых групп "смерти" в соцсетях, где пользователей склоняли к аналогичным преступлениям.

Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева тоже начала проверку в отношении задержанных подростков. Детский омбудсмен выясняет, состояли ли они на учете, а также проверяет информацию, попадали ли молодые люди до этого в поле зрения. Кроме того, Клюевой запланировано посещение городской школы № 15 и Керченского морского колледжа, в которых учились задержанные подростки.



"Никому вреда не хотел"

Фото: ФСБ РФ

Знакомые одного из подозреваемых, который учился в Керченском морском колледже, признаются, что в шоке от произошедшего. Одногруппник Стас (имя изменено. – Прим. ред.) рассказал Москве 24, что со сверстниками у задержанного подростка были хорошие отношения, а вот с преподавателями не очень, так как было много задолженностей по учебе.

"Мы обучаемся на 2-м курсе на судового электрика, электротехника – наш спецпредмет, и по спецтехнике он отлично справлялся. Я не замечал за ним необычных интересов и увлечений, но учебу он пропускал часто. За пределами колледжа мы не общались", – рассказал он.

Еще один одногруппник юноши Евгений (имя изменено. – Прим. ред.) также никогда не замечал за ним ничего странного. "Ничем он не занимался, про его друзей я не знаю, есть те, с которыми он хорошо общался", – пояснил он Москве 24.





Евгений одногруппник подозреваемого Никаких необычных интересов не было. Ну кроме того, что он волосы перекрасил. А так, самый обычный парень. Иногда пропускал учебу, но с преподавателями проблем не было.

Родственник задержанного Тамаз также отозвался о молодом человеке положительно. По его словам, тот "очень хороший и добрый мальчик", со всеми хорошо общался и "никому вреда никогда не хотел".



Фото: ФСБ РФ

"Никогда не замечал, чтоб он увлекался чем-то необычным, виделись нечасто, но всегда был радостный", – добавил собеседник Москвы 24.

Знакомые другого подозреваемого – ученика 15-й керченской школы – утверждают, что он мало общался со сверстниками. Его мать якобы выпивала, а за ребенком ухаживал отец, который занимается ремонтом автомобилей.

При этом мать школьника была не в курсе, чем в свободное время развлекался ее ребенок. По словам женщины, со вторым задержанным мальчиком сын дружил с детства.





мать задержанного подростка Они вместе выросли, кошек не мучили. Они все время дома сидели.

"Скорее всего, на него повлияли социальные сети. На какие аккаунты подписан – не отслеживала – просто доверяла. Ничего не предвещало беды. Когда пришли сотрудники ФСБ, мы были в шоке", – признается женщина.



Федотов Анатолий, Ефимова Мария