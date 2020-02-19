Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

19 февраля, 15:08

Главная / Истории /

Знакомые рассказали о подростках, задержанных за подготовку теракта в Керчи

"Ничего не предвещало беды": что известно о готовивших теракт в Керчи подростках
происшествия

Сотрудники ФСБ задержали в Керчи двух подростков 15 и 16 лет, готовивших теракты в крымских образовательных учреждениях. При обыске по месту проживания молодых людей силовики обнаружили самодельные бомбы. Выясняем, кто эти подростки и что о них говорят знакомые.

Деструктивное поведение

Фото: ФСБ РФ

18 февраля сотрудники ФСБ в Керчи задержали двух подростков 2003 и 2004 года рождения, которые готовили террористические акты в образовательных учреждениях города. Во время обыска в квартирах подозреваемых силовики обнаружили самодельные взрывные устройства – бомбы были начинены поражающими элементами. По данным правоохранителей, подростки испытывали взрывчатку на животных.

На видео, опубликованном ФСБ, один из молодых людей признался, что готовил взрыв в 15-й школе города. Второй подросток рассказал, что они убивали котов в заброшенном здании, и описал способы убийства животных.

Фото: ФСБ РФ

Региональное управление Следственного комитета сообщило, что молодые люди подозреваются в приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки провести расследование, установив причины и условия, которые "способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних".

Установлено, что подростки разработали план вооруженных нападений на два учебных заведения, расположенных в городе Керчи, предварительно изучив в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий. Параллельно с этим молодые люди являлись администраторами так называемых групп "смерти" в соцсетях, где пользователей склоняли к аналогичным преступлениям.
пресс-служба Следственного комитета по республике Крым

Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева тоже начала проверку в отношении задержанных подростков. Детский омбудсмен выясняет, состояли ли они на учете, а также проверяет информацию, попадали ли молодые люди до этого в поле зрения. Кроме того, Клюевой запланировано посещение городской школы № 15 и Керченского морского колледжа, в которых учились задержанные подростки.

"Никому вреда не хотел"

Фото: ФСБ РФ

Знакомые одного из подозреваемых, который учился в Керченском морском колледже, признаются, что в шоке от произошедшего. Одногруппник Стас (имя изменено. – Прим. ред.) рассказал Москве 24, что со сверстниками у задержанного подростка были хорошие отношения, а вот с преподавателями не очень, так как было много задолженностей по учебе.

"Мы обучаемся на 2-м курсе на судового электрика, электротехника – наш спецпредмет, и по спецтехнике он отлично справлялся. Я не замечал за ним необычных интересов и увлечений, но учебу он пропускал часто. За пределами колледжа мы не общались", – рассказал он.

Еще один одногруппник юноши Евгений (имя изменено. – Прим. ред.) также никогда не замечал за ним ничего странного. "Ничем он не занимался, про его друзей я не знаю, есть те, с которыми он хорошо общался", – пояснил он Москве 24.

Никаких необычных интересов не было. Ну кроме того, что он волосы перекрасил. А так, самый обычный парень. Иногда пропускал учебу, но с преподавателями проблем не было.
Евгений
одногруппник подозреваемого

Родственник задержанного Тамаз также отозвался о молодом человеке положительно. По его словам, тот "очень хороший и добрый мальчик", со всеми хорошо общался и "никому вреда никогда не хотел".

Фото: ФСБ РФ

"Никогда не замечал, чтоб он увлекался чем-то необычным, виделись нечасто, но всегда был радостный", – добавил собеседник Москвы 24.

Знакомые другого подозреваемого – ученика 15-й керченской школы – утверждают, что он мало общался со сверстниками. Его мать якобы выпивала, а за ребенком ухаживал отец, который занимается ремонтом автомобилей.

При этом мать школьника была не в курсе, чем в свободное время развлекался ее ребенок. По словам женщины, со вторым задержанным мальчиком сын дружил с детства.

Они вместе выросли, кошек не мучили. Они все время дома сидели.
мать задержанного подростка

"Скорее всего, на него повлияли социальные сети. На какие аккаунты подписан – не отслеживала – просто доверяла. Ничего не предвещало беды. Когда пришли сотрудники ФСБ, мы были в шоке", – признается женщина.

Читайте также


Федотов Анатолий, Ефимова Мария

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать