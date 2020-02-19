Детский омбудсмен проверит информацию по подросткам, готовившим теракт в Керчи

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева начала проверку в отношении подростков, которые готовили теракты в Керчи, сообщает РИА Новости.

Она сообщила, что планирует выяснить, состояли ли они на учете. Также Клюева проверит информацию, попадали ли они до этого в поле зрения.

"Это позволит понять, были ли где-то недоработки или это законспирированное движение", – отметила Клюева.

Она добавила, что в настоящий момент запланировано посещение городской школы № 15 и Керченского морского колледжа, в которых учились задержанные подростки.

Ранее ФСБ заявила, что в Керчи были предотвращены теракты в образовательных учреждениях. Их готовили два подростка, по месту проживания которых были изъяты самодельные взрывные устройства.

Также в интернете появилось видео задержания ребят, на котором зафиксированы работа оперативников и допрос задержанных.