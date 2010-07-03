ФСБ пресекла попытку сторонника "Правого сектора" устроить взрыв в Мурманске

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ задержала сторонника запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор", собиравшегося устроить взрыв у административного здания в Мурманске, сообщает ТАСС.

По данным спецслужб, теракт он планировал устроить с использованием самодельного взрывного устройства.

26-летнего гражданина задержали 10 декабря при изъятии из тайника бомбы большой мощности. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

С начала года спецслужбы разоблачили в России 78 ячеек международных террористов, сообщил глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

Он отметил, что к преступлениям террористической направленности также относится вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее. По его словам, скоординированная работа силовиков позволила предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов.