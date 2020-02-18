ФСБ опубликовала видео задержания готовивших теракты в Крыму подростков

Видео: ФСБ РФ

ФСБ опубликовала видео задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях в Крыму. На кадрах зафиксирована работа оперативников, а также допрос задержанных.

Один из задержанных в Керчи подростков признался, что готовил взрыв в школе. Второй подросток рассказал, что они убивали котов, и описывает способы убийства животных.

Сотрудники ФСБ также изъяли самодельные взрывные устройства по месту проживания двух злоумышленников. Бомбы были начинены поражающими элементами. В ведомстве подчеркнули, что подростки испытывали оружие на животных.

В Центре общественных связей ФСБ России подчеркнули, что с 2018 года в стране было предотвращено свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения.

Сотрудники правоохранительных органов выявили в глобальной сети порядка 150 крупных интернет-сообществ с численностью около 50 тысяч пользователей, которые так или иначе пропагандируют терроризм.