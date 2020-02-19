Детский омбудсмен рассказала о характеристиках подростков, готовивших теракт

Фото: ЦОС ФСБ

Несовершеннолетние жители Керчи, в отношении которых возбудили уголовное дело о подготовке теракта, положительно характеризуются, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.

"Резких отрицательных характеристик не было ни у одного, ни у другого. Они не попадали в поле зрение правоохранителей, не стояли на учете, ни в чем таком замечены не были", – сказала Клюева агентству "Интерфакс-Юг".

По ее словам, про учащегося колледжа она слышала только хорошие отзывы.

"Все отзывы очень хорошие, родители сотрудничают с колледжем, всегда проявляют заинтересованность, откликаются, неравнодушные. Сам парень тоже характеризуется положительно, и ситуация, в которую он попал, вызывает недоумение у педагогов и однокурсников", – сказала омбудсмен.

А у второго задержанного были "неблагополучные моменты в жизни".

Ранее ФСБ заявила, что в Керчи были предотвращены теракты в образовательных учреждениях. Их готовили два подростка, по месту проживания которых были изъяты самодельные взрывные устройства.

Также в интернете появилось видео задержания ребят, на котором зафиксированы работа оперативников и допрос задержанных.

В Центре общественных связей ФСБ России ранее сообщили, что с 2018 года в стране было предотвращено свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения.

Сотрудники правоохранительных органов выявили в глобальной сети порядка 150 крупных интернет-сообществ с численностью около 50 тысяч пользователей, которые так или иначе пропагандируют терроризм.