МВД Франции не исключает версию о теракте в связи с нападением на полицейских в Канне

11:08
Фото: AP Photo/Lewis Joly
МИД Франции не исключило версию о теракте в связи с нападением на полицейский патруль в Канне, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.
ЧП произошло около 06:30 по парижскому времени. Неизвестный подошел к полицейской машине, припаркованной недалеко от центрального комиссариата Канна. Затем он открыл дверь автомобиля и попытался ранить ножом сначала одного сотрудника полиции, а затем его напарника. В этот момент их коллега применил оружие.
Личность злоумышленника устанавливается. По данным СМИ, нападавший во время атаки упоминал имя пророка.
Ранее сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии. Нападение готовил житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
Силовики изъяли у злоумышленника компоненты и инструменты для изготовления СВУ, а в его мобильном телефоне нашли переписку с членами террористических структур.
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