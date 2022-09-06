Магазины Reebok в России откроются под новым названием Sneaker Box

Магазины Reebok в России теперь будут называться Sneaker Box. Один из них уже оформлен в столичном ТЦ "Авиапарк". Но пока он закрыт.

Компания ABG, которой принадлежит бренд, приостановила деятельность в России 20 марта. А в конце августа стало известно, что товары спортивного бренда Reebok вновь начнут продаваться на российском рынке через турецкий холдинг FLO Retailing.

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