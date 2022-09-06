В H&M рассказали, когда закроют магазины в России

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Магазины H&M в России останутся открытыми до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что процесс закрытия происходит поэтапно. Также в организации пообещали, что сделают все возможное, чтобы завершить рабочие процессы ответственным образом и справедливо расстаться с сотрудниками.

Ранее СМИ писали, что шведская торговая сеть Hennes&Mauritz (H&M) окончательно закроет магазины в России 30 ноября. Письмо о прекращении работы магазинов якобы было разослано сотрудникам 6 сентября. После запланированного закрытия в течение двух недель из торговых точек будет вывозиться оборудование, а за 30 дней до даты закрытия с каждым работником будет подписано расторжение трудового договора.

При этом маленькие магазины могут закрыться уже в начале октября, а в региональных точках уже появились постеры с датой закрытия. Так, H&M на следующей неделе закроется в ЦДМ, Химках и ТЦ "Рио Дмитровка".

Весной компания H&M приостановила все продажи в России на фоне ситуации на Украине. 18 июля стало известно, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке.

Однако в середине августа компания H&M открыла 118 магазинов по всей России для реализации оставшегося стока.

Позднее появилась информация, что бренд H&M оплатил аренду торговых площадей в Москве на девять месяцев вперед. Была внесена предоплата за аренду магазина в галерее "Актер" на Тверской улице. Отмечалось, что общее количество выплат достигает не менее 150 миллионов рублей.

