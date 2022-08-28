Бренд обуви Crocs вернулся в Россию

Американский производитель обуви Crocs вернулся в Россию. Это удалось сделать через посредников, поэтому сроки поставок увеличились, выросли и цены.

По такой же схеме работает Reebok, на очереди еще десятки брендов. Как западным компаниям приходится адаптироваться к санкциям? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

