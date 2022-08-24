Актер Максим Пинскер скончался на 59-м году жизни

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Актер Максим Пинскер умер в возрасте 58 лет в Москве, сообщила его жена Ирина Пинскер.

"Сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло. В больнице умер, в Москве", – сказала она ТАСС.

Максим Пинскер окончил Школу-студию МХАТ в 1992 году, затем играл в Театре Маяковского. Наиболее известен по ролям в сериалах "Час Волкова", "Интерны", "Колл-центр", фильмах "Дурак", "Тяжеловес" и других.