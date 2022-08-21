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Культура

17:34

Умер старейший актер Театра Моссовета Николай Лебедев

культура

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Умер старейший актер Государственного академического театра имени Моссовета народный артист России Николай Лебедев. Об этом сообщили на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

"Театр Моссовета с прискорбием сообщает, что на 101-м году ушел из жизни старейший актер театра и один из старейших артистов Москвы, народный артист России, ветеран ВОВ Николай Сергеевич Лебедев, человек большой, сложной и без преувеличения героической судьбы", – говорится в сообщении.

В театре рассказали, что Лебедев имел яркую индивидуальность, хорошие внешние данные, а также большой жизненный опыт и огромную творческую работоспособность.

При этом за 7 десятилетий работы на сцене он сменил больше 70 ролей.

"В каждой его работе прочитывалось прекрасное владение профессией, искусством перевоплощения и приверженность лучшим традициям русского психологического театра", – отметили в театре.

Николай Лебедев начал свою актерскую карьеру в Москве на сцене Театра юного зрителя. Он был участником ВОВ и после демобилизации вернулся в театр. Позднее он поступил в Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе, а после окончания учебы в 1950 году его пригласили в труппу Театра Моссовета.

Среди его известных киноработ – "Освобождение", "Выбор цели", "Вечный Зов", "Экипаж", "Тишина" и другие.

На 101-м году жизни скончался народный артист Николай Лебедев

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